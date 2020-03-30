Вандалы осквернили могилу двукратного вице-чемпиона Ф-1 Рони Петерсона

На кладбище в городе Эребру (Швеция) вандалы разрушили три могилы, одна из которых принадлежала бывшему пилоту Формулы-1 Ронни Петерсону. Инцидент произошел в ночь на 29 марта.
«Такое ощущение, что надгробный камень Ронни был выбран не случайно. Именно он был целью вандалов», — приводит слова настоятельницы прихода Бриты Веннстен Aftonbladet.
Фото доступно на странице NA в «Твиттере».
Петерсон выступал в Формуле-1 с 1970 по 1978 годы за «Марч», «Тирелл» и «Лотус». На гран-при Италии сезона-1978 швед попал в аварию. Его машину бросило в отбойник, и после лобового удара болид вспыхнул, как спичка. Петерсона вытащили из горящей машины, он получил 27 переломов. Ему сделали операцию, однако ночью состояние пилота стало ухудшаться, и вскоре шведского гонщика не стало.
По итогам сезона он посмертно завоевал второе место в чемпионате. Также Петерсон стал вторым в 1971 году и третьим – в 1973-м.
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