Вандалы осквернили могилу двукратного вице-чемпиона Ф-1 Рони Петерсона

На кладбище в городе Эребру (Швеция) вандалы разрушили три могилы, одна из которых принадлежала бывшему пилоту Формулы-1 Ронни Петерсону. Инцидент произошел в ночь на 29 марта.



«Такое ощущение, что надгробный камень Ронни был выбран не случайно. Именно он был целью вандалов», — приводит слова настоятельницы прихода Бриты Веннстен Aftonbladet.

Фото доступно на странице NA в «Твиттере».

Петерсон выступал в Формуле-1 с 1970 по 1978 годы за «Марч», «Тирелл» и «Лотус». На гран-при Италии сезона-1978 швед попал в аварию. Его машину бросило в отбойник, и после лобового удара болид вспыхнул, как спичка. Петерсона вытащили из горящей машины, он получил 27 переломов. Ему сделали операцию, однако ночью состояние пилота стало ухудшаться, и вскоре шведского гонщика не стало.

По итогам сезона он посмертно завоевал второе место в чемпионате. Также Петерсон стал вторым в 1971 году и третьим – в 1973-м.