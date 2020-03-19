Коронавирус — это здорово. Он уже пошёл на пользу Формуле-1

Формулу-1, как и всех остальных, продолжает лихорадить. Сегодня официально отменили ещё три этапа в Нидерландах, Испании и Монако (последнее подозрительно совпало с известием о болезни князя Альбера II), так что сезон-2020 стартует не раньше Баку. Нет гонок — нет поступлений от организаторов этапов, да и спонсоры команд и чемпионата мира, а также телевизионные компании запросто могут заморозить денежные переводы. В общем, ожидается солидный удар по бюджетам команд. В такой ситуации все десять «конюшен» договорились с ФИА и владельцами коммерческих прав на Ф-1, что революционные изменения в техническом регламенте чемпионата мира будут отложены до 2022 года. И это отличные вести.

Вчитаемся в официальные заявления. Новый технический регламент, который должен кардинально улучшить ситуацию с обгонами, вступит в силу в 2022-м. Машины для чемпионата-2021 будут построены по нынешней версии правил, но при этом согласовано, что команды будут использовать прошлогодние шасси для уменьшения расходов. Вместе с тем новые финансовые ограничения (бюджеты команд, пусть и с целым рядом исключений, должны составлять не более 175 млн долларов) по-прежнему будут введены с сезона-2021. В результате мы можем получить два отличных сезона. Сейчас объясним.

Давно известно, что чем стабильнее правила Формулы-1, тем меньше становятся разрывы между лидерами и середняками. Уже в 2020-м ожидалось, что отрыв топ-команд от остальных окажется ниже. В 2021-м эта тенденция будет продолжена, тем более что у лидеров не будет даже теоретической возможности придумать и внедрить благодаря новому шасси что-то совсем уж революционное. Все команды за 2020-й год смогут довести до ума нынешние автомобили, подготовить ещё более совершенную аэродинамику к 2021-му — и сойтись в действительно плотной и непредсказуемой схватке.

Вспомним результаты зимних тестов. Да, «Мерседес» впереди, но «Ред Булл» где-то рядом, да и «Феррари» в гоночных симуляциях смотрелась неплохо. Если к 2021-му «Скудерия» преодолеет проблемы с двигателями, то борьба должна стать ещё плотнее.

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У середняков тоже будет интересно: вырвавшемуся вперёд «Рейсинг Пойнт» будет трудно скопировать «Мерседес»-2020 и «натянуть» его на старое шасси. Так что всё должно стать плотнее. В несколько проигрышном положении «Рено», который не собирался очень уж «заморачиваться» с нынешней машиной, а теперь будет её развивать ещё полтора года. Ну, посмотрим. В целом лишний год старого регламента — это неплохо для интриги, ведь обычно после изменения правил разрывы снова растут.



Но хорошо должно быть и в 2022-м. Ранее босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер сетовал, что зря организаторы Формулы-1 в один сезон вводят и лимит на бюджеты, и новый техрегламент. Мол, все лидеры здорово потратятся напоследок и создадут себе задел на несколько первых лет новых правил. Что ж, коронавирус эту проблему, как сейчас модно говорить, обнулил. Да, топы по-прежнему смогут потратить больше остальных (и в этом году, и даже в следующем, где с учётом исключений им позволено тратить порядка $ 250 млн), но всё-таки денежный разрыв станет заметно меньше, а у конкурентов будет существенно больше времени и ресурсов, чтобы тоже достойно подготовиться. Соответственно, у нас появится больше шансов на непредсказуемые результаты в 2022 году.

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Ещё один интересный момент. В конце этого года топ-коллективы неизбежно пойдут на сокращение своего персонала, чтобы подогнать бюджеты под новые правила. Увольняемые работники — хотя бы их часть — переместятся в другие команды Формулы-1 — и теперь у середняков появится гораздо больше времени, чтобы использовать «чужие» идеи уже в первой машине, построенной по новым правилам.



Парад позитива продолжим ещё одним пунктом. Ранее команды беспокоились, что новые технические правила слишком «сырые», из-за чего в регламенте могут обнаружиться серые зоны, а главная цель изменения — повышение числа обгонов — не будет реализована из-за чьей-нибудь хитрой интерпретации. Теперь у ФИА и команд есть гораздо больше возможностей, чтобы ещё «причесать» правила в случае необходимости. И тогда в 2022-м мы получим настоящую конфетку.

Напоследок о паре негативных моментов — конечно, без них тоже не обойдётся. Во-первых, лишний год нас ждут проблемы с обгонами. Уже хотелось помечтать, как на Гран-при России 2021 года мы увидим многочисленные обмены позициями на всех уровнях, но теперь эти мечты придётся отложить ещё на сезон. Правда, если разрывы сократятся, то обгонов все равно должно стать немного больше.

Второй момент связан не с техническим регламентом, а с задержкой старта чемпионата. Будем надеяться, что сезон всё-таки начнётся хотя бы в июне — и столь позднее начало может сильно ударить по молодым пилотам, которые надеются перейти в Ф-1. Боссам «конюшен» будет труднее понять, кто из молодёжи уже созрел для перехода в чемпионат мира. Например, Фредерику Вассёру окажется проще ещё на годик продлить Антонио Джовинацци, чем проверять, достаточно ли зрелы главная надежда России Шварцман, Мик Шумахер или Маркус Армстронг. Аналогичное верно и для других команд Ф-1 и их протеже. Так что молодёжи нужно проявлять себя с первых же этапов и в случае чего утешаться, что к 2022-му у них будет двухлетний опыт работы с 18-дюймовыми шинами, которым пилоты Ф-1 похвастать не смогут. Но все равно будет очень обидно, если для лидеров Ф-2 не хватит места в главной серии мира.

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И всё же позитив заметно перевешивает. Или мы смотрим на мир в розовых очках и на самом деле уже должны готовиться к седьмому и восьмому титулам Хэмилтона?