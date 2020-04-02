Ферстаппен пообещал выкинуть компьютер с балкона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что выкинет компьютер с балкона после технических проблем, из-за которых он не смог побороться за победу во второй гонке пятого этапа виртуальной серии Real Racers Never Quit.
В первой гонке Макс взял поул и уверенно реализовал его, финишировав первым. На разминке перед вторым заездом Ферстаппен неожиданно отсоединился от сервера и не смог побороться за вторую победу.
«Можно много рассуждать на тему «если бы да кабы». Сейчас в этом нет смысла. Не буду ругаться, хотя очевидно, что я очень расстроен. Темп был налицо. Когда я вернулся в онлайн, то увидел, что многие уже выбыли из гонки. Поэтому я поехал вперёд и в итоге почти попал в очки.
Теперь я выкину этот компьютер с балкона и куплю новый. Надеюсь, это поможет в следующей гонке», – приводит слова Ферстаппена GPBlog.
Заключительный этап Real Racers Never Quit состоится 3 апреля.
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