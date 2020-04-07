Марко: «Ред Булл Ринг» может принять две гонки, но это всё ещё вопрос переговоров

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что трасса в Шпильберге готова принять два Гран-при, но для этого потребуется уладить ряд нюансов.
«Мы готовы принять два Гран-при. Для этого понадобятся переговоры с Liberty Media и ясность по ситуации в других странах Европы. Будем ждать и следить за развитием событий, ведь мы не одни на континенте. Даже если мы организуем второй этап, но из-за карантина к нам не сможет приехать одна из команд, то это не выход.
«Ред Булл Ринг» — автономная трасса, которую можно быстро подготовить. И вопрос с билетами стоит у нас не столь остро. Большая часть из них уже реализована. Но нам нужно точно знать, пройдёт ли гонка в намеченные сроки и в каком формате – со зрителями или нет. Пока на эти вопросы нам не дали ответов», — приводит слова Марко GPblog.
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