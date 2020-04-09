Бриаторе составил два идеальных подиума из действующих и бывших пилотов Ф-1

Бывший босс ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе назвал свою версию идеальных подиумов. Сначала он учитывал силу действующих пилотов, а затем рассказал, кого включил бы в топ-3 лучших гонщиков за всю историю Ф-1.



«Идеальный подиум на данный момент? Льюис Хэмилтон. А затем Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Я хотел бы видеть этих двоих пилотов вместе в одной команде.



Если говорить про всё время в Ф-1, то Айртон Сенна и Михаэль Шумахер вместе, ведь в прошлом мы так и не увидели их настоящего соперничества. Затем в моём списке идёт Фернандо Алонсо. Если бы у меня была своя команда, я бы пригласил его. Он словно ротвейлер – физически сильный и практически не допускает ошибок», — приводит слова Бриаторе Corriere della serra.

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