Бриаторе составил два идеальных подиума из действующих и бывших пилотов Ф-1
Бывший босс ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе назвал свою версию идеальных подиумов. Сначала он учитывал силу действующих пилотов, а затем рассказал, кого включил бы в топ-3 лучших гонщиков за всю историю Ф-1.
«Идеальный подиум на данный момент? Льюис Хэмилтон. А затем Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Я хотел бы видеть этих двоих пилотов вместе в одной команде.
Если говорить про всё время в Ф-1, то Айртон Сенна и Михаэль Шумахер вместе, ведь в прошлом мы так и не увидели их настоящего соперничества. Затем в моём списке идёт Фернандо Алонсо. Если бы у меня была своя команда, я бы пригласил его. Он словно ротвейлер – физически сильный и практически не допускает ошибок», — приводит слова Бриаторе Corriere della serra.
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