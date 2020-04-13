Экс-президент BRDC уверен, что этап в «Сильверстоуне» придётся перенести
Бывший пилот Формулы-1 и экс-президент Британского клуба автогонщиков (BRDC) Дерек Уорвик уверен, что этап в «Сильверстоуне», намеченный на 19 июля, будет перенесён из-за пандемии коронавируса.
«Как член BRDC, я хотел бы отметить ту работу, которую проделал управляющий директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл в последние 5-10 лет.
Если гонку отменят, «Сильверстоуну» придётся сложно. Должен сказать, мы не ожидаем того, что справимся с ситуацией к середине июля, так что, уверен, Гран-при будет перенесён.
Будет ли возможна гонка со зрителями – большой вопрос. Я уверен, что Прингл уже обсуждает с Liberty Media финансовые вопросы на случай проведения Гран-при без болельщиков», — приводит слова Уорвика RaceFans.
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