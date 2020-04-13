Кими Райкконен рассказал, как поддерживает форму на самоизоляции

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Финский гонщик признался, что практически всё время посвящает детям.

«Я не очень часто смотрю и читаю новости, хотя иногда и проверяю, что происходит в мире, чтобы быть в курсе ситуации с коронавирусом. Если бы я даже хотел внимательнее следить за этим, то не смог бы: нужно заниматься детьми, а это как полноценная работа.

Вечером включаю телевизор, всё происходящее выглядит пугающе. Никто не хочет заразиться, но ещё хуже — поддаться панике. Нужно делать то, что нам говорят специалисты – оставаться дома.

Как поддерживаю себя в форме? Я тренируюсь дома, здесь много места для упражнений. К тому же, мы находимся далеко от всех, поэтому я могу заниматься мотокроссом. В общем-то, я занимаюсь примерно тем же, чем и во время предсезонки», — цитирует Райкконена Auto Hebdo.