Пилота NASCAR отстранили за использование слова «ниггер» во время виртуальных гонок

Руководство серии NASCAR отреагировало на инцидент с пилотом Кайлом Ларсоном, который выступает за команду Chip Ganassi Racing. Во время виртуальных соревнований Monza Madness он использовал слово «ниггер».

«NASCAR известно об оскорбительном языке, который использовал пилот во время виртуальных соревнований. Сейчас мы собираем дополнительную информацию.

Мы крайне расстроены словами Кайла. Слова, которые он использовал, оскорбительны и недопустимы. В настоящее время мы отстраняем Кайла без сохранения зарплаты. В то же время мы продолжим расследование с участием всех участвующих сторон.

Видео доступно в «Твиттере».

В регламенте NASCAR прописано, что за оскорбление людей по расовому признаку гонщик может быть отстранён от участия.

Ранее выходка гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 из 160 кругов.