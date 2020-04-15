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Кубица заявил, что не сможет совмещать роль тест-пилота «Альфа Ромео» с гонками в DTM

Кубица заявил, что не сможет совмещать роль тест-пилота «Альфа Ромео» с гонками в DTM
Авто / Формула-1 0

Поляк Роберт Кубица намеревался совмещать в 2020 году роль тест-пилота «Альфа Ромео» с выступлениями в DTM. Однако, по его словам, пандемия коронавируса внесла коррективы в его планы.

«Этот сезон обещал быть очень напряжённым для меня, потому что я должен был совмещать выступления в DTM с Ф-1. Сейчас же перед нами стоит очень сложная задача, если все соревнования возобновятся одновременно. Объединение этих двух программ и без того является трудно задачей, а теперь я точно не могу выполнять свои обязанности в обеих сериях.

Возможно, я не смогу участвовать во всех гонках. На сегодняшний день я не знаю никаких деталей», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.

Ранее Роберт сообщил, что выбрал «Альфа Ромео» именно потому, что команда предоставила ему возможность тестировать машину Формулы-1 и при этом соревноваться в другой серии.

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