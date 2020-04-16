Организаторы Гран-при Бельгии приостановили продажу билетов

Организаторы этапа Формулы-1 в Бельгии приостановили продажу билетов. Приостановка связана с решением властей Бельгии продлить карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что в стране запрещается проведение массовых мероприятий до 31 августа. А этап Формулы-1 должен состояться в Бельгии в последний уик-энд августа.
«Мы поддерживаем решение властей о запрещении массовых мероприятий до 31 августа. Наш приоритет — здоровье болельщиков и всех участников Гран-при. В результате мы приостанавливаем продажу билетов. Что касается тех, кто уже купил билеты, будут действовать правила и условия возвратов. В случае появления какой-либо информации, мы обязательно сообщим», — говорится в заявлении.
Аналогичная ситуация сложилась и с этапом Формулы-1 во Франции, который мог стать первым в сезоне. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер до середины июля. При этом начало этапа во Франции запланировано на 28 июня.
- 16 апреля 2020
-
00:42
-
00:37
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:09
-
20:55
-
19:25
-
18:14
-
17:38
-
16:10
-
15:07
-
15:00
-
14:26
-
12:58
-
12:20
-
11:46
-
10:57
-
09:59
-
01:35
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:45
-
20:44
-
19:26
-
18:36
-
17:47
-
16:10
-
13:59
-
13:26
-
12:39
-
12:06
-
11:23
-
10:35
-
09:53
-
09:06