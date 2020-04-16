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Организаторы Гран-при Бельгии приостановили продажу билетов

Организаторы Гран-при Бельгии приостановили продажу билетов
Авто / Формула-1 0

Организаторы этапа Формулы-1 в Бельгии приостановили продажу билетов. Приостановка связана с решением властей Бельгии продлить карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что в стране запрещается проведение массовых мероприятий до 31 августа. А этап Формулы-1 должен состояться в Бельгии в последний уик-энд августа.

«Мы поддерживаем решение властей о запрещении массовых мероприятий до 31 августа. Наш приоритет — здоровье болельщиков и всех участников Гран-при. В результате мы приостанавливаем продажу билетов. Что касается тех, кто уже купил билеты, будут действовать правила и условия возвратов. В случае появления какой-либо информации, мы обязательно сообщим», — говорится в заявлении.

Аналогичная ситуация сложилась и с этапом Формулы-1 во Франции, который мог стать первым в сезоне. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер до середины июля. При этом начало этапа во Франции запланировано на 28 июня.

Проведение Гран-при Бельгии оказалось под угрозой из-за нового запрета властей
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