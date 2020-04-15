Проведение Гран-при Бельгии оказалось под угрозой из-за нового запрета властей

Гран-при Бельгии, запланированный на последний уик-энд августа, может не состояться. До этапа остаётся более четырёх месяцев, но уже сейчас возникли серьёзные опасения за судьбу Гран-при. Так, правительство Бельгии объявило о продлении карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
Местные власти запретили проводить массовые мероприятия до 31 августа. Таким образом, проведение этапа возможно без зрителей.
«Ждём следующее заявление совета национальной безопасности Бельгии. Сообщим, как только у нас появится новая информация», — говорится в сообщении организаторов.
Аналогичная ситуация сложилась и с этапом Формулы-1 во Франции, который мог стать первым в сезоне. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер до середины июля. При этом начало этапа во Франции запланировано на 28 июня.
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