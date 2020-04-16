Росберг — о календаре Формулы-1: хотелось бы увидеть восемь сдвоенных этапов

Бывший чемпион мира Нико Росберг выразил мнение, что в сезоне-2020 идеальным вариантом для Формулы-1 будет провести восемь сдвоенных Гран-при. По его словам, это облегчит задачу организаторов после спада пандемии. При этом он считает, что проведение 16 гонок позволит уменьшить фактор случайности.



«Мне бы очень хотелось увидеть по крайней мере восемь сдвоенных этапов, чтобы мы получили 16 гонок. Так как статистически чем меньше у вас соревнований, тем больше вероятность, что аутсайдер станет чемпионом мира.



Если у такого фаворита, как Льюис Хэмилтон, начнётся полоса невезения, это может сильно изменить ход событий. Подобное не очень хорошо. В чемпионате мира нужно минимизировать фактор случайности», — приводит слова Росберга Grandprix247.

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