Квят пообещал вести соцсети и на русском языке и предложил болельщикам учить английский

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым ответил на жалобы российских болельщиков на то, что в своих «инстаграме» и «твиттере» он пишет только на английском языке.



«Сам делаю эти посты. Выкладываю то, что первым мне приходит в голову на английском языке, потом просто нет времени перевести, особенно если в сообщении какой-то сарказм. Но я ведь не пишу какие-то поэмы, только простые вещи. Учите английский! Говоришь, жалуются? Всё, буду писать и на русском! А вообще, я не очень дружу с соцсетями. Вот сейчас время есть, иногда делаю интервью. Надеюсь, мы с Виталием смогли вас развлечь в этот сложный период», — заявил Даниил Квят.

«Ты летел, как торпеда». История знаменитого прозвища Квята Та гонка, кажется, была целую вечность назад: Квят прорвался на подиум в Шанхае, распихав «Феррари». А через две недели был Сочи…