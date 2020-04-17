«Ты летел, как торпеда». История знаменитого прозвища Квята

Та гонка, кажется, была целую вечность назад: Квят прорвался на подиум в Шанхае, распихав «Феррари». А через две недели был Сочи…

Четыре года назад Формула-1 была совершенно иной. Liberty ещё не договорилась о приобретении Formula One Group, машинам по-прежнему не хватало прижимной силы — о рекордах круга оставалось лишь мечтать, зато обгонов было больше (их зрелищность — тема другого разговора). А ещё Даниил Квят тогда выступал за «Ред Булл» и сражался за подиумы с гонщиками «Феррари».

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Наш парень в Шанхае

Гран-при Китая был третьим этапом сезона-2016. Первые две выиграл Нико Росберг — у «Мерседеса» третий год подряд было подавляющее преимущество надо всем пелотоном, «Феррари» расположилась чуть позади, а «Ред Булл» остался на позициях третьей силы — двигатели «Рено» (формально переименованные в «ТАГ Хойер») не давали желаемой мощности. После двух этапов пилоты «Ред Булл» ещё ни разу не поднимались на подиум, но усилиями Риккардо держались в трёх очках от «Феррари» в Кубке конструкторов. «Мерседес» к тому моменту был уже в 50 баллах впереди.

Квят в квалификации Гран-при Китая-2016 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Автодром в Шанхае не был к Квяту особенно приветлив. В дебютном сезоне-2014 он финишировал здесь 10-м с «Торо Россо» — что вполне неплохо для первой гонки на незнакомой трассе. Однако в следующем году, когда Даниил приехал на этап в цветах «Ред Булл», двигатель вышел из строя ещё на первой трети дистанции.



Но теперь россиянин намного лучше квалифицировался – шестое место – и получил шанс на хороший результат.



Вероятно, именно это и сыграло ключевую роль на старте: Квят уверенно сорвался с места, ещё на прямой поравнялся с «Уильямсом» Боттаса, а в стартовой улитке «нырнул» внутрь раньше Феттеля, чем вынудил последнего экстренно выруливать наружу — в результате этого манёвра немец зацепил машину Кими Райкконена.

Права на видео принадлежат Formula One Limited. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте Формулы-1

Феттель в итоге отделался потерей нескольких позиций — к концу второго круга немец был шестым, а вот Кими оказался в конце пелотона. Квят же закрепился в группе лидеров, почти всю первую половину гонки шёл вторым и лишь на 37-м круге уступил Феттелю, когда оба пилота получили свежую резину. Победу в итоге одержал Нико Росберг, Феттель уступил соотечественнику полминуты и занял второе место, а Квят удержался на третьей позиции и во второй раз в карьере поднялся на подиум Гран-при.

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Торпеда «летит» не туда

Собственно, мем «Торпеда» и родился на пороге того подиума, когда Феттель и Квят обсуждали стартовый инцидент между собой. Сначала Себ и Росберг спокойно изучали результаты гонки, но когда к ним подошёл Квят, Феттель резко вспылил: «Ты спрашиваешь у меня, что произошло на старте?! Ты прилетел справа и выбил нас!». Россиянин попытался что-то ответить, но немец продолжал напирать: «Что ну?! Ты летел, словно торпеда. Если бы я остался на траектории, мы бы столкнулись». «Так не оставался бы, — парировал Даниил. — Не было же аварии». «Это у тебя не было», — мрачно добавил Феттель.



Справедливости ради заметим: атака россиянина состоялась лишь потому, что Райкконен в первом повороте серьёзно ошибся, а Себ тоже расширил траекторию и слегка замедлился из-за действий напарника. В аварии виноват скорее Кими, который после ошибки как ни в чём не бывало начал заужать траекторию, словно там нет других автомобилей.



ВИДЕО С ОНБОРДАМИ



Серьёзного конфликта у Феттеля и Квята, впрочем, не вышло, и на подиуме все призёры в той или иной степени отмечали успех. А слово «торпеда» подхватили болельщики — агрессивный образ отлично подходил Квяту, известному и скоростью, и боевым напором. Правда, уже через две недели это прозвище сыграет с россиянином злую шутку и приобретёт иную коннотацию.



Следующей гонкой был домашний для Даниила Гран-при России. На «Сочи Автодроме» Квят квалифицировался чуть хуже — восьмым, а потому отчаянно жаждал отыграться и вновь стартовал очень агрессивно. Правда, в этот раз отыграться не удалось — ко входу в поворот не удалось отыграть ни одной позиции, а на самом торможении Даниил на полном ходу приехал в заднюю часть машины Феттеля. И словно этого было мало, на разгоне вокруг Центральной площади Квят ещё раз пнул почему-то замедлившуюся «Феррари», отправив немца в разворот.

Права на видео принадлежат Formula One Limited. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте правообладателя.

Феттель сошёл и помчался высказывать претензии Кристиану Хорнеру, руководителю «Ред Булл», в то время как Квят доехал до финиша, но занял бесславное 15-е место. И для него это была последняя гонка в цветах «Ред Булл» — уже со следующего этапа Квят вернулся в «Торо Россо», а в его кокпит сел Макс Ферстаппен и с ходу победил в Испании.

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Другой Квят

Через год Квят вернулся на «Сочи Автодром» в шлеме с изображением торпеды — и прозвище окончательно закрепилось за россиянином. Гонщик отнёсся к этому с юмором: «Мне нравится торпедировать Себастьяна, это моё хобби», — сказал он в шутку накануне Гран-при России-2017. Впереди его, правда, ждали не самые весёлые времена — несколько трудных месяцев с «Торо Россо» и вынужденный уход в пилоты симулятора «Феррари».

В прошлом году Даниил вернулся на стартовую решётку, и хотя инциденты с его участием по-прежнему происходят довольно регулярно (два штрафа за столкновения в концовке сезона-2019!), он продемонстрировал, что в целом стал более взрослым и уверенным в своих силах пилотом. Но, похоже, от репутации Торпеды ему уже не избавиться.

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