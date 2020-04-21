Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.
Контракт немца со «Скудерией» истекает по завершении сезона-2020. В Маранелло готовы продолжить сотрудничество с четырёхкратным чемпионом мира, но на условии существенного сокращения зарплаты и подписания годичного контракта. По сведениям источников, Себастьян пока не готов на такой шаг.
В связи с этим в «Феррари» рассматривают альтернативные варианты. В случае необходимости руководство команды будет выбирать между Риккардо, Сайнсом и Джовинацци.
Для Сайнса минувший сезон стал лучшим в карьере, испанец занял шестое место в общем зачёте. При этом он не раз подчёркивал, что видит себя в «Макларене». Антонио Джовинацци является воспитанником гоночной Академии «Феррари» и не скрывает своего желания защищать цвета «Скудерии». Что касается Риккардо, его контракт с «Рено» также завершается по итогам сезона-2020. Не так давно глава французской команды Сириль Абитебуль намекнул, что австралиец может и не получить нового контракта в Энстоуне.
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