Конкуренты «КАМАЗ-мастера» из «МАЗа» подготовили значительно более мощный двигатель

Руководитель и ведущий гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал об изменениях, которые внёс белорусский коллектив при строительстве своего второго капотного грузовика.



«Изменения вносились, в частности, смещен центр масс. У первой машины на «Дакаре» у нас не вполне правильно работала задняя подвеска при значительной загрузке топливом — мы попытались это устранить. К тому же на новую машину установлен значительно более мощный двигатель новой конфигурации. Он еще должен пройти испытания, поэтому мы не можем сказать пока, насколько он надежен. Посмотрим, решение будем принимать перед «Дакаром»: либо все машины переведем на такие двигатели и останемся на повышенной мощности, либо вернемся к предыдущей версии. Но, повторюсь, новый двигатель нужно обкатать спортивными километрами», — приводит слова Вязовича Onliner.

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