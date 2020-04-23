В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов

Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.
«С нашим двигателем всё было в порядке, но он не такой мощный, как у „КАМАЗа“. Это был наш сознательный выбор — меньшей мощности, но большей надёжности. Мы не ожидали, что „КАМАЗ“ приедет с такой мощностью и будет такая ситуация на „прямиках“. Было много участков дороги, где грузовик может поддерживать максимальную скорость, и вот в те моменты, когда мы переходили с твёрдого песка на мягкий, то у нас был провал по скорости: она падала до 133, 132, 130 км/ч. И потом на мягком грунте мотору было очень тяжело опять вернуться на максимальную скорость. Эти моменты на протяжении 400 километров спецучастка выливались в проигрыш 8-10 минут.
Это момент не технический, мы скорее проиграли при подготовке, когда сделали ставку на надёжность. Когда речь пошла не об удержании подиума, а борьбе за победу, то вот этих двух минут, проигрываемых на 100 километрах, нам стало не хватать. Но это был сознательный выбор, сделанный до гонки. Ребята из „КАМАЗа“ рискнули, у них есть такая возможность, имея на трассе четыре автомобиля. У нас было три, и только один из них находился в борьбе за топ-3. У нас была ставка на надёжность, на доезд без остановок», — рассказал Вязович в интервью «Авторевю».
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