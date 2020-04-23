Квят устроил концерт в прямом эфире. Сыграл на гитаре Deep Purple, Metallica и Озборна

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в эфире видеоподкаста Sky Sports F1 с ведущими Натали Пинкэм и Саймоном Лазенби, а также партнёром по команде Пьера Гасли исполнил на своей электронной гитаре отрывки нескольких рок-песен.



В начале Квят сыграл небольшой кусок Smoke On The Water группы Deep Purple. После этого он исполнил одну из песен Metallica, а по просьбе Пинкэм попытался сыграть 21 Guns Green Day, но не смог подобрать ноты, отметив, что для этого ему нужно больше практиковаться. Напоследок Даниил сыграл Crazy Train Оззи Озборна. Затем Квята пытались упросить спеть что-либо, но он отказался, объяснив, что одновременно играть на гитаре и петь у него не получится.

Фрагмент видеоподкаста с игрой Квята можно посмотреть, начиная с 8 минуты и 35 секунды.