Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят устроил концерт в прямом эфире. Сыграл на гитаре Deep Purple, Metallica и Озборна

Квят устроил концерт в прямом эфире
Квят устроил концерт в прямом эфире. Сыграл на гитаре Deep Purple, Metallica и Озборна
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в эфире видеоподкаста Sky Sports F1 с ведущими Натали Пинкэм и Саймоном Лазенби, а также партнёром по команде Пьера Гасли исполнил на своей электронной гитаре отрывки нескольких рок-песен.

В начале Квят сыграл небольшой кусок Smoke On The Water группы Deep Purple. После этого он исполнил одну из песен Metallica, а по просьбе Пинкэм попытался сыграть 21 Guns Green Day, но не смог подобрать ноты, отметив, что для этого ему нужно больше практиковаться. Напоследок Даниил сыграл Crazy Train Оззи Озборна. Затем Квята пытались упросить спеть что-либо, но он отказался, объяснив, что одновременно играть на гитаре и петь у него не получится.

Фрагмент видеоподкаста с игрой Квята можно посмотреть, начиная с 8 минуты и 35 секунды.

«Тут вопрос цены». Алексей Попов — о шансах Квята на переход в «Феррари»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020