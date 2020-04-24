Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, показал, как снова учится ходить

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, восстанавливающийся после аварии, которая произошла на трассе в Бельгии в 2019 году, показал, как снова учится ходить. Американец опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором он делает несколько шагов без использования костылей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Та авария унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней его жизнь находилась в опасности.
У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, но сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей.
Ещё недавно спортсмену приходилось передвигаться на инвалидной коляске. До сих пор неизвестно, сумеет ли полностью восстановиться пилот.
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