Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, показал, как снова учится ходить

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, восстанавливающийся после аварии, которая произошла на трассе в Бельгии в 2019 году, показал, как снова учится ходить. Американец опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором он делает несколько шагов без использования костылей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Та авария унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней его жизнь находилась в опасности.

У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, но сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей.

Ещё недавно спортсмену приходилось передвигаться на инвалидной коляске. До сих пор неизвестно, сумеет ли полностью восстановиться пилот.