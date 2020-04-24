Култхард отказался от перехода в «Феррари», чтобы не стать вторым пилотом после Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, что в конце 1995 года мог перейти в «Феррари», но в итоге выбрал сотрудничество с «Маклареном». По словам Култхарда, он не хотел становиться вторым номером в команде после Михаэля Шумахера.

«Тогда мои менеджеры сумели выторговать у «Макларена» гораздо более выгодный контракт, чем мне предлагали в «Уильямсе». В итоге я начал получать гораздо больше денег, но пилотировать менее конкурентоспособную команду.

Что касается «Феррари», то там я фактически становился вторым номером после Михаэля, условия контракта указывали на это. У меня не было сомнений, что он был сильнее меня. Но на том этапе карьеры я не мог согласиться на роль второго пилота. Поэтому я в итоге подписал контракт с «Маклареном». Думаю, решение было верным», — приводит слова Култхарда F1i.