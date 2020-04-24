Култхард отказался от перехода в «Феррари», чтобы не стать вторым пилотом после Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, что в конце 1995 года мог перейти в «Феррари», но в итоге выбрал сотрудничество с «Маклареном». По словам Култхарда, он не хотел становиться вторым номером в команде после Михаэля Шумахера.
«Тогда мои менеджеры сумели выторговать у «Макларена» гораздо более выгодный контракт, чем мне предлагали в «Уильямсе». В итоге я начал получать гораздо больше денег, но пилотировать менее конкурентоспособную команду.
Что касается «Феррари», то там я фактически становился вторым номером после Михаэля, условия контракта указывали на это. У меня не было сомнений, что он был сильнее меня. Но на том этапе карьеры я не мог согласиться на роль второго пилота. Поэтому я в итоге подписал контракт с «Маклареном». Думаю, решение было верным», — приводит слова Култхарда F1i.
- 24 апреля 2020
-
15:57
-
15:42
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:38
-
13:04
-
12:31
-
12:17
-
11:29
-
10:48
-
09:30
-
00:58
- 23 апреля 2020
-
23:48
-
22:46
-
21:59
-
20:57
-
19:40
-
18:51
-
17:31
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:38
-
13:05
-
12:56
-
11:57
-
10:39
-
10:00
-
01:28
-
01:25
-
01:08