Ди Монтедземоло рассказал, в чём видит причины неудач «Феррари»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло выразил мнение, что одна из причин, по которым «Скудерия» не может взять титул, кроется в неспособности итальянской команды добиться максимально отдачи от обоих своих пилотов.



«Меня раздражает, что «Феррари» с 2007 года после успеха Кими Райкконена не может взять титул. Но ещё большее беспокойство вызывает то, что «Скудерия» не способна даже оставаться в борьбе до заключительного Гран-при в сезоне. В последние годы команда слишком рано теряла даже математические шансы.

Основные причины этого провала — отсутствие конкурентоспособного болиды и проблемы со стабильностью. Но есть и другие факторы. Ошибки в стратегии, пилоты…

У Шумахера было несколько напарников — Эдди Ирвайн, Рубенс Баррикелло, Фелипе Масса. Все они могли выиграть гонки, в этом нет никаких сомнений. Но при этом было ясно, что Михаэль – номер один в команде. Так решили не мы, а данные хронометра. Иными словами, тот, кто быстрее, должен занять место лидера. Опыт или предпочтения в данной ситуации менее важны. Леклер уже доказал это в определённой степени. Он пришёл в «Феррари» вторым пилотом, но за год ему удалось подняться на тот же уровень, или даже выше, чем Себастьян Феттель», — приводит слова экс-главы «Феррари» GPblog.