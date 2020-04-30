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Пилоты RDS устроили парный дрифт в Красной Поляне

Пилоты RDS устроили парный дрифт в Красной Поляне
Авто / Russian Drift Series 0

Пилоты российской дрифт-серии RDS GP петербуржец Сергей Кабаргин (более известный как ddKaba) и красноярец Аркадий Цареградцев стали участниками нового видеоролика, в котором устроили парный дрифт на горных серпантинах Красной Поляны.

В Сочи гонщики сели за руль суперкаров Flanker F, разработанных ddkaba, и проехали по узким извилистым дорогам российского курорта, а в качестве стартовой и финишной локации задействовали трассу «Сочи Автодром», которая принимает российский этап Формулы-1.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале ddKaba.

Напомним, в прошлом году Кабаргин и Цареградцев уже ездили вместе на «Фланкерах» — тогда парный дрифт на российских суперкарах был устроен на улицах Санкт-Петербурга.

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