Экклстоун: Феттель не должен был уходить из «Ред Булл»

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о ситуации с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем.
«Мы видели подобное раньше: появляется парень из ниоткуда, о котором никто не слышал, и все в „Феррари“ влюбляются в него. Мне близок Себастьян, но мы не говорили с ним о подобных вещах. Но, думаю, он чувствует, что его отодвинули на второй план.
Сейчас ему нелегко — контракт заканчивается в конце года. Если в этом году он сможет показать свои возможности, то должен остаться в „Феррари“. Если нет… Он был счастлив в „Ред Булл“, потому что в команде его любили.
Должен ли он был уходить из „Ред Булл“? Если говорить сейчас, то нет. Но большинство пилотов хотели бы пилотировать „Феррари“. Думаю, он считал, что это правильное решение в финансовом плане», — приводит слова Берни Экклстоуна Autocar.
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