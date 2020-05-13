В «Уильямсе» напомнили болельщикам о 8-й годовщине единственной победы Мальдонадо в Ф-1

Восемь лет назад, 13 мая 2012 года, венесуэльский пилот Пастор Мальдонадо одержал свою единственную победу в Формуле-1. Это произошло на Гран-при Испании. Пресс-служба «Уильямса» решила напомнить болельщикам об этом знаковом для венесуэльца и команды событии, разместив соответствующий ролик в социальных сетях.
«13 мая — это не только памятная дата первой гонки Формулы-1 в рамках чемпионатов мира», — написали под роликом в «Уильямсе».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео можно посмотреть на странице «Уильямса» в «Твиттере».
Мальдонадо стартовал с поула, но в первом повороте пропустил пилота «Феррари» Фернандо Алонсо. Однако за счёт пит-стопа венесуэлец снова смог выйти в лидеры и первым увидел клетчатый флаг. Эта победа стала первой для «Уильямса» с Гран-при Бразилии 2004 года, и 114-й в истории команды.
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