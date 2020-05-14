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Бинотто: мы выяснили, что у «Феррари» и Феттеля разные долгосрочные цели

Бинотто: мы выяснили, что у «Феррари» и Феттеля разные долгосрочные цели
Авто / Формула-1 0

Глава команды «Феррари» Маттиа Бинотто принял участие в сессии фестиваля Motor Valley Digital Fest 2020, посвящённой автоспорту. Отвечая на вопросы ведущего, Бинотто ещё раз прокомментировал грядущее расставание с Себастьяном Феттелем и его замену на Карлоса Сайнса.

«Мы уверены, что приняли верные решения. Мы завершаем наш цикл с Себастьяном. Он шесть лет работает в нашей команде, я восхищаюсь Себастьяном как человеком и как профессиональным пилотом. В последние недели мир изменился — не только с экономической, но и с технической и спортивной точек зрения. Сейчас мы закладываем фундамент на будущее. Мы обсуждали всё с Себастьяном и выяснили, что у нас разные долгосрочные цели.

Сайнс — отличное прибавление для нашей команды. Он умный, очень молодой, но уже принял участие в пяти сезонах. Он сильный, надёжный гонщик, набирает в гонках много очков. Я верю, что Карлос — отличный гонщик для того, чтобы составить дуэт с Шарлем», — заявил Бинотто.

Сайнс прокомментировал подписание контракта с «Феррари»
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