Бельгийские власти разрешили провести Гран-при Формулы-1 без зрителей
Власти Валлонии, региона Бельгии, где располагается трасса «Спа Франкоршам», разрешили организаторам провести Гран-при Формулы-1 без зрителей, но при соблюдении требуемых санитарных норм. Об этом сообщает Motorsport Week.
Центральный совет национальной безопасности Бельгии подтвердил, что спортивные и развлекательные центры страны будут открыты для посетителей с 18 мая при определённых условиях. На объекты будут допускаться группы не более чем из 20 человек, при обязательном соблюдении социального дистанцирования. Это касается и гоночной трассы в Спа.
Накануне немецкий портал Motorsport-Total представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год. Гран-при Бельгии в нём значится седьмым этапом и пройдёт 30 августа.
Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год
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