Бельгийские власти разрешили провести Гран-при Формулы-1 без зрителей

Власти Валлонии, региона Бельгии, где располагается трасса «Спа Франкоршам», разрешили организаторам провести Гран-при Формулы-1 без зрителей, но при соблюдении требуемых санитарных норм. Об этом сообщает Motorsport Week.



Центральный совет национальной безопасности Бельгии подтвердил, что спортивные и развлекательные центры страны будут открыты для посетителей с 18 мая при определённых условиях. На объекты будут допускаться группы не более чем из 20 человек, при обязательном соблюдении социального дистанцирования. Это касается и гоночной трассы в Спа.

Накануне немецкий портал Motorsport-Total представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год. Гран-при Бельгии в нём значится седьмым этапом и пройдёт 30 августа.