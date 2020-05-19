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Баттон: это безумие, если «Феррари» на самом деле выставила Феттеля

Баттон: это безумие, если «Феррари» на самом деле выставила Феттеля
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал слухи о том, что инициатива прекратить сотрудничество с Себастьяном Феттелем принадлежит самой «Феррари», а не исходила от немецкого пилота.

«Если его на самом деле выставили из «Феррари», то это безумие. Именно так. Себастьян — четырёхкратный чемпион мира. Да, у него был трудный момент в прошлом сезоне, когда Шарль Леклер хорошо выступал, что ментально задело Феттеля. Но в целом он показывал приличную скорость.

Феттель вернулся очень сильным. В конце концов, он из тех пилотов, кого вы бы точно выбрали, чтобы посадить в машину, если бы у вас была команда Ф-1. Тут должно быть что-то другое.

Я не знаю, идёт ли «Феррари» по пути, когда не хочет иметь двух пилотов номер один. Или стремится получить что-то ещё. Но решение относительно Себастьяна действительно странное. Я всё ещё шокирован», — заявил Баттон в эфире Sky Sports F1 в YouTube.

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