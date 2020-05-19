Карантин может сорвать Гран-при Великобритании. Формула-1 обратилась к премьер-министру

Правительство Великобритании заявило, что в ближайшее недели введёт обязательный 14-дневный карантин для людей, пребывающих в страну. Это постановление поставит под угрозу проведение в июле Гран-при Формулы-1. Как сообщает Sky Sports боссы Liberty Media уже направили официальное письмо премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие.



В обращении, в частности, сделан акцент на предложении сделать исключение для Гран-при Ф-1, так как все участники уже пройдут необходимые проверки в ходе двухнедельного пребывания в Австрии.



«14-дневный карантин сделает невозможным проведение Гран-при Великобритании в этом году. Это окажет большое влияние на десятки тысяч рабочих мест, связанных с Ф-1. Если весь спорт высших достижений должен вернуться на телевидение, то в Британии должны предоставить исключения», — приводит слова представителя Формулы-1 агентство Reuters.



Правительство Великобритании, рассматривая пакет документов о карантинных мерах, отметило, что для спортивных мероприятий исключения сделаны не будут.

Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год