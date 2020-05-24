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Появилось видео со съёмок короткометражки с участием Леклера

Появилось видео со съёмок короткометражки с участием Леклера
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Феррари» опубликовала видео со съёмок ремейка короткометражного фильма 1976 года «Рандеву» (C'etait un Rendevous), снятого режиссёром Клодом Лелушем.

Съёмки ремейка прошли утром 24 мая в Монако. Машиной управлял пилот итальянской команды Шарль Леклер.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» команды «Феррари».

По сюжету оригинальной ленты, мужчина едет на свидание c большой скоростью по улицам Парижа ранним утром в сопровождении звуков двигателя, переключения передач и визга шин. Зрители возмутились реальными съёмками. Автомобиль Mercedes 450 SEL мчался по улицам столицы Франции, игнорируя светофоры и других участников дорожного движения. Утверждалось, что за рулём был Лелуш, хотя многие до сих пор полагают, что машиной управлял пилот Формулы-1 Жак Лаффит.

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