Ковалайнен: не думаю, что достижения Нико Росберга оценили так высоко, как следовало бы

Бывший пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен считает, что чемпионство Нико Росберга в 2016 году не было оценено должным образом.

«Формула-1 достаточно умственно и физически изнурительна. Эффект удваивается, когда у вас есть такой виртуозный напарник. Из всех гонщиков, которые выступали вместе с Хэмилтоном, Нико был единственным, кто действительно смог воспользоваться слабостями британца. У Льюиса они есть. Росберг отлично атаковал и перемешал колоду ровно настолько, сколько требовалось для победы в чемпионате.

Я не думаю, что достижения Нико оценили так высоко, как следовало бы. Сложно обыграть Хэмилтона на той же машине. Также вы должны помнить, что немного раньше Росберг прекрасно выступал на фоне Михаэля Шумахера», — приводит слова Ковалайнена GrandPX.news.