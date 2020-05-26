Абт, лишившийся места в «Ауди» из-за жульничества в гонке, объяснил, почему пошёл на обман

Экс-пилот Формулы-E Даниэль Абт подтвердил, что в «Ауди» его лишили места в команде за обман во время виртуальной гонки, и объяснил, что он пошёл на обман не ради личной выгоды, а ради развлечения. Немец дал понять, что не просчитал всех последствий своего поступка.
«Я чувствую боль, которую никогда прежде не испытывал. Что касается того стрима, то в тот день идея пришла сама по себе и мы подумали, что это будет весело. Будет смешно, если профессиональный сим-рейсер будет пилотировать вместо меня и покажет, на что он способен.
Мы хотели записать всё это и создать забавную историю. Мы поговорили об этом, порассуждали, как всё это устроить. Мне важно подчеркнуть, что я не намеревался мешать другим пилотам добыть хороший результат, а потом молчать о содеянном. Не хотел делать этого, ради того чтобы выглядеть лучше», — приводит слова Абта The Race.
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