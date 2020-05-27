Мальдонадо: «Феррари» допустила серьёзную ошибку с Феттелем

Бывший гонщик Формулы-1, победитель Гран-при Испании 2012 года Пастор Мальдонадо уверен, что «Феррари» допустила серьёзный просчёт, слишком рано объявив о прекращении сотрудничества с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.



«Феррари» допустила серьёзную ошибку с Себастьяном. Раннее подтверждение того, что Феттель не получит новый контракт, будет иметь последствия. Этот анонс был сделан слишком рано и повлияет на выступления команды. Мы уже видели в прошлом году проблемы между двумя пилотами «Скудерии». Кто гарантирует, что это не будет продолжаться теперь, когда Феттель уже знает, что уйдёт? Будет ли он уважать инструкции коллектива? Мы не знаем. Это может стать большой слабостью для команды. Так же, как и в прошлом году. Феттель великий человек, превосходный гонщик, он заслужил важное место в Формуле-1», — приводит слова Мальдонадо Speedweek.

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