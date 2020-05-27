Ферстаппен и Норрис выступят за одну команду в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Макларена» Ландо Норрис примут участие в виртуальной версии легендарной гонки «24 часа Ле-Мана». Они будут выступать за команду RedLine в категории LMP2, управляя машиной Oreca 07.
Команды в виртуальном «Ле-Мане» будут состоять не только из профессиональных гонщиков. Ферстаппену и Норрису, которые во время паузы в Формуле-1 много практикуются на различных симуляторах, побороться за победу помогут сим-рейсеры Грегер Хутту и Атце Керкхоф.
Фото доступно на странице WEC в «Твиттере».
Виртуальная гонка состоится 13 и 14 июня. Именно в эти дни на кольце «Сарте» были запланированы настоящие «24 часа Ле-Мана». Однако из-за пандемии коронавируса даты пришлось скорректировать. Теперь легендарный марафон пройдёт 19 и 20 сентября.
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