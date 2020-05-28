Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Auto Hebdo: Вольф поддерживает переход Боттаса в «Рено» и хочет пригласить Расселла

Auto Hebdo: Вольф поддерживает переход Боттаса в «Рено» и хочет пригласить Расселла
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поддерживает переход финского пилота Валттери Боттаса в «Рено» и хочет пригласить Джорджа Расселла из «Уильямса», утверждает Auto Hebdo.

«Даже если Боттас и не захочет уходить, босс «Мерседеса» Тото Вольф стремится освободить место и предпочитает, чтобы финский пилот присоединился к команде «Рено», — отмечается во французском издании.

Сообщается, что Вольф не уверен в желании Льюиса Хэмилтона продолжать выступления в Формуле-1 в долгосрочной перспективе. Глава «Мерседеса» хочет подстраховаться на случай, если британец решит завершить карьеру, и уже сейчас начать готовить ему замену. Именно поэтому Вольф хочет, чтобы Джордж Расселл как можно скорее занял место во втором болиде команды.

Брандл: «Рено» лучше вложить $ 25 млн в развитие болида, чем платить Алонсо или Феттелю
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020