Auto Hebdo: Вольф поддерживает переход Боттаса в «Рено» и хочет пригласить Расселла

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поддерживает переход финского пилота Валттери Боттаса в «Рено» и хочет пригласить Джорджа Расселла из «Уильямса», утверждает Auto Hebdo.



«Даже если Боттас и не захочет уходить, босс «Мерседеса» Тото Вольф стремится освободить место и предпочитает, чтобы финский пилот присоединился к команде «Рено», — отмечается во французском издании.



Сообщается, что Вольф не уверен в желании Льюиса Хэмилтона продолжать выступления в Формуле-1 в долгосрочной перспективе. Глава «Мерседеса» хочет подстраховаться на случай, если британец решит завершить карьеру, и уже сейчас начать готовить ему замену. Именно поэтому Вольф хочет, чтобы Джордж Расселл как можно скорее занял место во втором болиде команды.

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