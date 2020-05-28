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Экклстоун: возможно, Феттелю стоит отдохнуть один сезон

Экклстоун: возможно, Феттелю стоит отдохнуть один сезон
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю не стоит завершать карьеру. По его мнению, если немцу не удастся договориться с «Мерседесом», то оптимальным вариантом станет годичная пауза в выступлениях.

«Мы немного поговорили с Себастьяном. Может быть, ему стоит отдохнуть один сезон и вернуться в Формулу-1 в 2022 году, когда вступят в силу новые правила. Это даёт ему шанс подождать и посмотреть, как изменится Формула-1 к тому моменту. Но я думаю, что Феттель хотел бы сразиться в «Мерседесе» с Льюисом Хэмилтоном», — приводит слова Экклстоуна Evening Standart.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» в конце сезона-2020. В «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс, который этот год проведёт в «Макларене» Освобождающееся место в Уокинге с сезона-2021 займёт Даниэль Риккардо.

Экклстоун уверен, что Хэмилтон и Феттель прекрасно поладят в «Мерседесе»
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