Баттон рассказал, кто из пилотов оказал наибольшее влияние на его карьеру

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что наибольшее влияние на его карьеру в «Королевских гонках» оказал Ален Прост.



«С точки зрения гонок меня вдохновлял Ален Прост. Я начал с сезона-1999. Не могу поверить, что это было 21 год назад! Он дал мне возможность принять участие в тестах на машине Формулы-1. До этого я управлял болидом «Макларена», но это был бонусный приз, и мне удалось проехать всего 15 кругов по национальной трассе в Сильверстоуне. Именно Прост дал мне возможность водить машину Формулы-1.

Ален был моим героем в то время. Он выиграл четыре чемпионата мира в Ф-1, и мне очень импонировал его пилотаж. Для меня это был стиль, который я чувствовал, — стараться быть максимально плавным и точным. Прост, вероятно, в наибольшей мере повлиял на мою карьеру», — приводит слова Баттона Square Mile.