Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Баттон рассказал, кто из пилотов оказал наибольшее влияние на его карьеру

Баттон рассказал, кто из пилотов оказал наибольшее влияние на его карьеру
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что наибольшее влияние на его карьеру в «Королевских гонках» оказал Ален Прост.

«С точки зрения гонок меня вдохновлял Ален Прост. Я начал с сезона-1999. Не могу поверить, что это было 21 год назад! Он дал мне возможность принять участие в тестах на машине Формулы-1. До этого я управлял болидом «Макларена», но это был бонусный приз, и мне удалось проехать всего 15 кругов по национальной трассе в Сильверстоуне. Именно Прост дал мне возможность водить машину Формулы-1.

Ален был моим героем в то время. Он выиграл четыре чемпионата мира в Ф-1, и мне очень импонировал его пилотаж. Для меня это был стиль, который я чувствовал, — стараться быть максимально плавным и точным. Прост, вероятно, в наибольшей мере повлиял на мою карьеру», — приводит слова Баттона Square Mile.

Баттон назвал вещь, которую хотел бы поменять в своей карьере
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020