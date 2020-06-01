Формула-Е может провести шесть гонок на аэродроме в Берлине, чтобы завершить сезон

Организаторы Формулы-E нацелены на то, чтобы провести ещё несколько гонок и относительно полноценно завершить сезон-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 он был остановлен после проведения пяти этапов. Однако этапы Формулы-E проводятся на городских трассах и их проведение без зрителей невыгодно с экономической точки зрения. Кроме того, есть и организационные проблемы — проводить городские гонки, не допуская на них посторонних, тоже непросто.
Отметим, что сезон Формулы-E должен завершиться в июле. Оптимальным вариантом сейчас считается проведение гонок на территории закрытого аэродрома «Темпельхоф» в Берлине, утверждает The Race. Заезды Формулы-E уже проходили там в прежние годы, в том числе в 2019-м. Промоутеры готовы провести там шесть гонок, чтобы завершить сезон.
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