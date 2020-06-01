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Ферстаппен: выиграть титул в 2020-м было бы здорово, мы сделаем всё возможное

Ферстаппен: выиграть титул в 2020-м было бы здорово, мы сделаем всё возможное
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, есть ли у него шансы стать чемпионом мира Формулы-1 в сезоне-2020.

«Выиграть титул было бы определённо здорово, мы сделаем всё возможное. Но после зимних тестов в Барселоне у нас не было возможности пилотировать болид, поэтому нам нужно подождать и посмотреть на наш темп.

Я работаю в Монако вместе со своим тренером, поэтому никаких проблем с физической подготовкой не возникает. Уверен, что нахожусь в прекрасной форме. Никогда не знаешь, когда нужно быть готовым, поэтому физическое состояние важно поддерживать постоянно», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.

Напомним, что сезон-2020 должен стартовать 5 июля в Австрии. На трассе «Ред Булл Ринг» запланированы сразу два стартовых этапа чемпионата мира.

Ранее предположение, что у Макса будет больше шансов выиграть короткий чемпионат 2020 года, чем у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, высказал известный журналист Питер Уиндзор.

Уиндзор: у Ферстаппена больше шансов выиграть короткий чемпионат, чем у Хэмилтона
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