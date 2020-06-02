Сало – о квалификационных гонках: стоит попробовать, американцы знают толк в экшене и шоу

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало выразил мнение, что Формуле-1 стоит попробовать организовать квалификационные гонки. Он уверен, что с опытом Liberty Media эта затея может получиться весьма удачной.



Это звучит немного странно. Но было бы интересно посмотреть на этот эксперимент. Всё новое стоит попробовать. В конце концов, руководство Liberty Media старается сделать всё, чтобы Формула-1 была более интересной. Американцы знают в этом толк. Больше экшена и элементов шоу.



С точки зрения гонщика это не так весело. Фактически квалификационная гонка — это наказание за хорошие выступления. С этой точки зрения решение будет неправильным. И, безусловно, ситуация будет совсем другой для тех, у кого очень быстрый болид. Они в любом случае могут всех обогнать. Но по крайней мере с медленными болидами в начале стартовой решетки у нас будет какое-то разнообразие», — приводит слова Сало финская Ilta-Sanomat.

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