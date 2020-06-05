ФИА после тайного соглашения с «Феррари» вводит новые датчики для болидов топ-команд

Международная автомобильная федерация (ФИА) накануне выпустила ряд технических директив, ужесточающих толкование правил, касающихся расхода масла и управления энергопотреблением ERS.



Как утверждает издание The Race, эти директивы являются первым результатом соглашения между ФИА и «Феррари» по оказанию помощи руководящему органу в обеспечении соблюдения правил. Договорённость была частью сделки после расследовании о возможных нарушениях «Скудерии» в эксплуатации энергоблока в 2019 году. Подробности этого дела до сих пор хранятся в тайне.



Одна из директив касается обновлённых датчиков IVT, измеряющих распределение электрической мощности от ERS. На первых гонках сезона они появятся на болидах «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». Позже их обяжут использовать и другие команды.



Ещё одна директива направлена на обеспечение соблюдения расхода масла — не более 0,3 литра на 100 километров. В документе указаны новые процедуры измерения и герметизации, в случае если ФИА потребует физически определить количество масла в двигателе.

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