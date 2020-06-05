ФИА после тайного соглашения с «Феррари» вводит новые датчики для болидов топ-команд

Международная автомобильная федерация (ФИА) накануне выпустила ряд технических директив, ужесточающих толкование правил, касающихся расхода масла и управления энергопотреблением ERS.
Как утверждает издание The Race, эти директивы являются первым результатом соглашения между ФИА и «Феррари» по оказанию помощи руководящему органу в обеспечении соблюдения правил. Договорённость была частью сделки после расследовании о возможных нарушениях «Скудерии» в эксплуатации энергоблока в 2019 году. Подробности этого дела до сих пор хранятся в тайне.
Одна из директив касается обновлённых датчиков IVT, измеряющих распределение электрической мощности от ERS. На первых гонках сезона они появятся на болидах «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». Позже их обяжут использовать и другие команды.
Ещё одна директива направлена на обеспечение соблюдения расхода масла — не более 0,3 литра на 100 километров. В документе указаны новые процедуры измерения и герметизации, в случае если ФИА потребует физически определить количество масла в двигателе.
- 5 июня 2020
-
09:31
-
09:11
-
01:09
- 4 июня 2020
-
23:59
-
22:55
-
22:02
-
21:06
-
19:59
-
18:25
-
17:25
-
16:43
-
16:12
-
15:54
-
15:05
-
14:24
-
13:23
-
12:38
-
12:22
-
12:07
-
11:27
-
10:34
-
09:06
-
01:04
-
00:05
- 3 июня 2020
-
23:03
-
21:52
-
20:51
-
20:12
-
18:56
-
18:33
-
16:41
-
15:58
-
15:19
-
15:04
-
12:20