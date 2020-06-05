«Это будет конец эпохи, но не команды». Эккслстоун ищет покупателей для «Уильямса»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что пытается найти потенциальных покупателей для «Уильямса», чтобы команда не исчезла из «Королевских гонок».
«Исчезновение «Уильямса» будет большой потерей, сто процентов. Так что я ищу людей, которые могут заинтересоваться покупкой и быть вовлечёнными в процесс. Хотя владение командой — это очень дорогое хобби.
Очень надеюсь, что это не конец для команды. Это будет конец эпохи. Надеюсь, что найдется человек, который сможет себе позволить владеть командой и правильно ей руководить. Утрата такого гоночного коллектива станет ужасной вещью.
Это же просто немыслимо — добрый старый Фрэнк упорно трудился, создавая коллектив и работая с командой, и теперь наблюдает, как она исчезает. Это очень плохо. Ведь «Уильямс» — историческая команда», — приводит слова Экклстоуна AFP.
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