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Боттас не хуже Ферстаппена. В F1 2020 оценили ещё 6 пилотов

Боттас не хуже Ферстаппена. В F1 2020 оценили ещё 6 пилотов
Авто / Формула-1 0

Официальный аккаунт Формулы-1 показал ещё шесть карточек пилотов из симулятора F1 2020 от Codemasters. Вот их средние баллы: Льюис Хэмилтон – 94, Валттери Боттас – 90, Джордж Расселл — 75, Николас Латифи – 64, Даниэль Риккардо – 87, Эстебан Окон — 80.

Напомним, что все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «осведомлённость» и «темп», причём эти параметры основаны на реальных данных.

Примечательно, что параметр «осведомлённости» у Боттаса максимальный — 99 баллов, что свидетельствует о минимальном количестве ошибок, которые он допускает. А по общему уровню (90) Валттери соответствует Максу Ферстаппену.

Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.
Мастерство (Racecraft) – позволяет водителю использовать более эффективные обгоны.
Осведомлённость (Awareness) — более высокий балл здесь будет означать, что водитель менее склонен терять контроль над машиной.
Темп (Pace) – чем он выше, тем быстрее будет гонщик на протяжении всей гонки.

Фото доступно на странице Ф-1 в «Инстаграме».

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