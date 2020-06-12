Боттас не хуже Ферстаппена. В F1 2020 оценили ещё 6 пилотов

Официальный аккаунт Формулы-1 показал ещё шесть карточек пилотов из симулятора F1 2020 от Codemasters. Вот их средние баллы: Льюис Хэмилтон – 94, Валттери Боттас – 90, Джордж Расселл — 75, Николас Латифи – 64, Даниэль Риккардо – 87, Эстебан Окон — 80.
Напомним, что все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «осведомлённость» и «темп», причём эти параметры основаны на реальных данных.
Примечательно, что параметр «осведомлённости» у Боттаса максимальный — 99 баллов, что свидетельствует о минимальном количестве ошибок, которые он допускает. А по общему уровню (90) Валттери соответствует Максу Ферстаппену.
Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.
Мастерство (Racecraft) – позволяет водителю использовать более эффективные обгоны.
Осведомлённость (Awareness) — более высокий балл здесь будет означать, что водитель менее склонен терять контроль над машиной.
Темп (Pace) – чем он выше, тем быстрее будет гонщик на протяжении всей гонки.
Фото доступно на странице Ф-1 в «Инстаграме».
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