Марко: я не расист, и реакция Хэмилтона мне понятна

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что обменялся письмами с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после истории с фейковым интервью и последовавшим заявлением шестикратного чемпиона.



Марко заявил, что этот вопрос улажен, но не стал уточнять, извинился ли перед ним Хэмилтон.



«Мой телефон разрывался 4 часа подряд. Мне позвонила начальница пресс-службы «Ред Булл» Вики Ллойд. Она спросила, действительно ли я говорил такое. А я понять не мог о чём речь. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Я не мог припомнить, что говорил такое. Мы связались с RTL. Позже Кристиан Хорнер отправил Льюису SMS. И он удалил свою публикацию.



Хэмилтон эмоционально вовлечен в проблему. Как гонщик, он не обязан проверять, правда это или нет. Поэтому его реакция мне понятна. Сейчас мы готовим судебный иск против авторов изначальной публикации, но это дело может затянуться.



Слава богу, большинство журналистов проверяют информацию. В RTL сказали мне, что их бомбили запросами. И когда стало ясно, что это фейк, никто не стал писать об этом.



Я не расист. У нас в команде есть сотрудники из множества стран. Так всегда было и в нашей молодёжной программе. На предприятии у меня есть сотрудники примерно 15 национальностей», — приводит слова Марко Motorsport-Total.



Напомним, Льюис возмутился появившимися в интернете словами Марко, который раскритиковал предложение британца преклонить колено на открытии чемпионата, и решил написать ему ответ.



Накануне ряд изданий сделал публикации, в которых приводилась выдержка из интервью Марко немецкому каналу RTL. На самом деле специалист его не давал. В них, в частности, цитировались слова Марко о том, что Хэмилтон слишком отвлёкся от предстоящего старта сезона Формулы-1, когда предложил устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии чемпионата.

«Хельмут, я оскорблён». Хэмилтон ответил на заявление Марко, которого тот не делал