Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мы одной расы!» Хэмилтон поблагодарил NASCAR за борьбу с расизмом

«Мы одной расы!» Хэмилтон поблагодарил NASCAR за борьбу с расизмом
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон обратился к сообществу американской гоночной серии NASCAR после инцидента с темнокожим пилотом Баббой Уолласом, которому накануне неизвестные подкинули в боксы петлю для виселицы. В США это считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.

Гонщики NASCAR провели акцию в поддержку пилота Richard Petty Motorsports. Они толкали его машину до боксов. После этого Бабба покинул машину и расплакался, растроганный действиями коллег.

«Горжусь всеми в NASCAR за то, что они держатся вместе и проявляют единство перед лицом невзгод и дискриминации! Так и должно быть, поскольку все мы одной расы!» — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

«Мы одной расы. Человеческой расы» — слоган, которые используют активисты в США.

На этапе NASCAR в Талладеге, который закончился аварией и фантастическим финишем, Уоллас занял 14-е место.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020