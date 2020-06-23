«Мы одной расы!» Хэмилтон поблагодарил NASCAR за борьбу с расизмом

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон обратился к сообществу американской гоночной серии NASCAR после инцидента с темнокожим пилотом Баббой Уолласом, которому накануне неизвестные подкинули в боксы петлю для виселицы. В США это считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.

Гонщики NASCAR провели акцию в поддержку пилота Richard Petty Motorsports. Они толкали его машину до боксов. После этого Бабба покинул машину и расплакался, растроганный действиями коллег.

«Горжусь всеми в NASCAR за то, что они держатся вместе и проявляют единство перед лицом невзгод и дискриминации! Так и должно быть, поскольку все мы одной расы!» — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

«Мы одной расы. Человеческой расы» — слоган, которые используют активисты в США.

На этапе NASCAR в Талладеге, который закончился аварией и фантастическим финишем, Уоллас занял 14-е место.