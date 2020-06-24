Болельщики придумали «идеальную» графику для телетрансляций Формулы-1

Фанаты Формулы-1 продолжают шутить по поводу решения Liberty Media внедрить совместно с Amazon Web Services с начала сезона-2020 ультрасовременную графику в ТВ-трансляции. Болельщики посчитали новинку слишком мудрёной и ненужной.
Пользователь Reddit предложил свой вариант «идеальной графики» с точки зрения Liberty Media, он даже разместил на нём портрет руководителя Формулы-1 Чейза Кэри.
Фото: reddit.com/r/formuladank
В рамках сотрудничества с Amazon Web Services руководство Ф-1 объявило о шести пакетах обновлений телевизионной графики.
Первый из них появится уже на открытии сезона во время Гран-при Австрии. Оно называется «Car Performance Score». Зрители смогут в реальном времени наблюдать сравнение болидов по скорости на отдельных участках трассы, эффективности прохождения быстрых и медленных поворотов, склонности к недостаточной или избыточной поворачиваемости.
На второй гонке в Сильверстоуне в августе будет представлено сравнение скорости самих пилотов. При этом обещан уникальный формат. У зрителей появится возможность не просто оценить всех действующих гонщиков, но и сравнить их с легендами прошлого. Данные будут браться из базы начиная с 1983 года.
Ещё одно обновление появится на Гран-при Бельгии. Оставшиеся три – во второй части сезона.
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