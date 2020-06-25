Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Макларене» обеспокоены предстоящей борьбой с «прошлогодним «Мерседесом»

В «Макларене» обеспокоены предстоящей борьбой с «прошлогодним «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Глава «Макларена» Зак Браун выразил опасение, что его команде будет трудно сохранить 4-е место в Кубке конструкторов в новом сезоне из-за борьбы с «Рейсинг Пойнт», чьи болиды сильно похожи на прошлогодний «Мерседес».

«Надеюсь, наша машина сильна. Мы были довольны зимними тестами. Но, очевидно, борьба в середине пелотона будет более жёсткой, чем когда-либо. Уверен, что этот сезон будет значительно труднее. Зимой «Рейсинг Пойнт» была очень быстра на болидах, которые сильно напоминают прошлогодний «Мерседес». Впрочем, это не удивительно, ведь эта машины выиграла чемпионат в минувшем сезоне. Из-за этого именно «Рейсинг Пойнт» стала командой, добившейся самого большого прогресса. Так что, мы можем стать четвёртыми, а можем откатиться на шестое место.

Многое будет зависеть от надёжности. Из-за частоты гонок мы, вероятно, будем больше сосредоточены на подготовке запасных частей, чем на выпуске обновлении. Думаю, по этому пути пойдут многие команды. Ведь мы собираемся проводить три гонки в очень сжатый промежуток», — приводит слова Брауна GPFans.

Зак Браун: «Феррари» не будет похожа на счастливую семью. Бразилия-2019 — это прелюдия
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020