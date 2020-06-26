Пилот NASCAR рассказал подробности о деле с «подброшенной висельной петлёй»

Темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллас рассказал, с чего началась история о «подброшенной висельной петле» в его боксах, которая на самом деле оказалась верёвкой для запирания дверей гаража.
«Мне позвонил босс серии Стив Фелпс. Когда происходит подобное вы сразу понимаете – случилось нечто плохое. Они разговаривали с моим боссом и сообщили мне, что произошло преступление на почве ненависти. Я начал беспокоиться и моментально подумал, что речь идёт о моей семье, так как со мной всё было в порядке. Но выяснилось, что дело в петле в боксах. Я немного выдохнул, хотя был на взводе. Ведь кто-то оставил этот символ ненависти. Мы всю ночь провели с мои боссом, стараясь сохранять спокойствие, пока не было выпущено официальное заявление NASCAR.
С самого начала я хотел избежать подобной ситуации. Нужно было понять, есть ли состав преступления. Мы поговорили с моим крю-чифом, ещё раз всё обсудили с механиком, обнаружившим эту петлю. Он сам афроамериканец и заверил нас, что проверил все боксы других команд. И там не было запорного механизма, как в моём гараже. Я имею в виду, что там не было ничего похожего на висельную петлю. Так всё и произошло.
Я испытал облегчение, когда выяснилось, что умысла не было. Понимал, что будут негативные отклики – люди теперь говорят, что это подстава с моей стороны. Но не я политик и стараюсь избежать этого любой ценой. Когда я призываю к запрету флагов конфедерации или чему-то подобному, то просто говорю о том, что считаю важным и не пытаюсь разыгрывать «расистскую карту», — заявил Уолллас в эфире The Daily Show.
- 26 июня 2020
-
09:29
-
01:03
-
00:56
- 25 июня 2020
-
23:15
-
21:59
-
20:51
-
19:46
-
19:33
-
18:27
-
16:57
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52
-
10:16