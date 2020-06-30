Штайнер: скорее Ферстаппен дважды выиграет в Австрии, чем мои пилоты попадут на подиум

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от стартовых гонок сезона Формулы-1, которые пройдут на австрийском «Ред Булл Ринге» 5 и 12 июля.



«Сейчас нигде не безопасно на сто процентов. Но организаторы всё тщательно продумали. Будет здорово, если в Австрии всё пройдёт как надо. Шпильберг — отличное место для старта сезона.



Я немного сочувствую поклонникам Макса Ферстаппена. В последние годы тысячи голландских фанатов посещают Австрию, так что, думаю, «пивовары» будут скучать по этому зрелищу. Макс хорош на этой трассе. И скорее Ферстаппен дважды выиграет в Австрии, чем мои пилоты попадут на подиум», — приводит слова Штайнера GPblog.



На трассе в Шпильберге пройдёт сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

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