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Комментатор Ф-1: на старте сезона Феттель вцепится зубами в руль и будет очень агрессивен

Комментатор Ф-1: на старте сезона Феттель вцепится зубами в руль и будет очень агрессивен
Авто / Формула-1 0

Комментатор телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж ждёт агрессивных действий на старте сезона не только от Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, но и от пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

«Я думаю, что наибольшую агрессию на старте сезона продемонстрирует Феттель. Себастьян собирается буквально вцепиться зубами в руль. Но это не потому, что он разочарован. Феттель достаточно взрослый и мудрый. У него есть опыт, и он хочет это показать», — приводит слова Плуиджа GPblog.

Напомним, Феттель решил не продлевать сотрудничество с «Феррари» и завершит выступления за итальянскую команду в конце 2020 года. Его место со следующего сезона займёт действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

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