Петров: Хэмилтон — чемпион, он имеет право высказываться

Экс-пилот Формулы-1, участник программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением насчёт активного участия Льюиса Хэмилтона в общественной жизни. За последнее время Хэмилтон сделал много громких заявлений на разные темы, включая проблему расового неравенства. С подачи Льюиса «Мерседес» изменил гоночную ливрею своих болидов Формулы-1 на чёрную.



«Он попросил перекрасить болид в черный цвет перед началом сезона, потому что, во-первых, он чемпион, а во-вторых, у него хорошие отношения. Мы тоже много чего просили переделать за считаное время. Если говорить конкретно о расизме, то тут двоякая ситуация. С одной стороны — да, его активные действия могут привести к каким-то митингам, разгромам. Вспомним Мохаммеда Али, он тоже громко кричал и всегда был против войны, не хотел служить, за что у него отобрали все пояса.



Мне кажется, каждый человек имеет право выражаться, как он считает нужным. Возможно, это нужно делать тише. Хэмилтон невероятно спокоен, общителен. Мне нечего сказать плохого против него. Льюис — чемпион, он имеет право высказываться. Может, резкие слова его и не красят. Нужно дождаться его пояснения, к чему именно он призывает», — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

«Мерседес» показал новые чёрные комбинезоны Хэмилтона и Боттаса